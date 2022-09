Pelo segundo dia seguido, PF apreende cocaína em carga no Aeroporto de Fortaleza

Mais uma carga de cocaína que seria enviada de Fortaleza para Moçambique foi apreendida no aeroporto da capital cearense nesta terça-fera (13). Desta vez, o cão Inu, um belga malinois, farejou a droga escondida em cadernos escolares e canetas. É o segundo dia seguido que a Polícia Federal (PF) apreende entorpecentes que iriam para o país africano. No começo da noite, uma terceira apreensão foi realizada, desta vez em uma mala de roupas.

De acordo com a corporação, a cocaína seria despachada para Maputo, em Moçambique, com escola em Lisboa, Portugal. A carga, que não teve o peso revelado, foi levada à sede da Superintendência Regional da PF, onde serão investigadas as circunstâncias do crime.

"Os envolvidos podem responder por tráfico internacional de drogas, crime com penas de até 25 anos de reclusão", informou a PF, em nota.

Segunda apreensão seguida

Nessa segunda-feira (12), a Polícia Federal no Ceará identificou e apreendeu seis quilos de cocaína que estavam escondidos em embalagens de leite em pó. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina no terminal de cargas do aeroporto. O cão Inu localizou o entorpecente.

Segundo a PF, a carga foi levada para a Superintendência e não houve prisão. "A PF investigará as circunstâncias do crime em inquérito policial", disse a corporação.

Nova apreensão em mala

No início da noite desta terça, uma jovem de 21 anos foi presa ao tentar embarcar com cocaína incrustrada em roupas dentro de uma mala. Ela foi detida no Aeroporto Internacional de Fortaleza e é natural de Guiana. Os agentes realizaram o narcoteste nas roupas e detectaram a droga, que deixou um forte odor na mala.

Legenda: Os policiais perceberam que havia um forte odor de cocaína na mala Foto: Divulgação/PF

A mulher ia para Mumbai, na Índia, com uma escala em Paris. Ela confessou o crime e foi presa em flagrante e conduzida à sede da PF na Capital cearense, onde foi autuada por tráfico internacional de drogas.

Ela está à disposição da Justiça Federa e "a investigações continuam, para apurar a participação de outras pessoas no crime", segundo o órgão federal.