Operação prende 42 pessoas envolvidas em tráfico, roubos e assassinatos no Ceará

A Polícia Civil prendeu 42 pessoas entre a última sexta-feira (9) e o domingo (11). O grupo é investigado por múltiplos crimes no Ceará, incluindo a morte de um policial militar da reserva em março deste ano. Os mandados de busca e apreensão e prisão integram a operação Alcateia II.

Os alvos da ofensiva possuíam mandados judiciais em aberto por crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo, furto, estupro de vulnerável, violência doméstica, latrocínio, estelionato, receptação e porte irregular de arma de fogo.

Entre as capturas do domingo (11) está a de um adolescente suspeito de participar do assassinato de um policial militar da reserva, de 66 anos, alvejado no dia 18 de março com tiros à queima roupa no Bonsucesso, em Fortaleza.

O menor de idade foi apreendido no mesmo bairro onde ocorreu o homicídio. Ele era o último suspeito que faltava ser localizado. Segundo a Polícia Civil, "as investigações e diligências sobre o caso estão concluídas".

No sábado (10), os agentes de segurança prenderam seis homens nos bairros Bom Jardim, Messejana e Luciano Cavalcante, em Fortaleza, e nos municípios de Caucaia e Pacatuba. A Corporação não informou quais os crimes atribuídos a esses suspeitos.

Um investigado de 57 anos por estelionato foi detido na sexta-feira (9), no bairro Aldeota. Outros 30 alvos tiveram suas ordens judiciais cumpridas nos bairros Barra do Ceará, Siqueira, Planalto Ayrton Senna, Paupina, Centro, Messejana, Pirambu, Jóquei Clube, Guajeru e nos municípios de Cascavel, Maracanaú, Caucaia, Eusébio, Campos Sales, Acopiara, Brejo Santo, Itaitinga, Iguatu e Quixadá.

"A operação traz realmente a responsabilização aos infratores que estavam com mandados judiciais em aberto para cumprir suas penas e retirar de circulação da sociedade os alvos envolvidos em crimes”, avaliou o delegado-geral adjunto Márcio Gutierrez.