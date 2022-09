Homem que invadiu ótica e matou a ex-namorada no Interior do Ceará é condenado a 26 anos de prisão

Mais um acusado por feminicídio foi a júri no Ceará. Hélio Adelino da Silva foi condenado nesta segunda-feira (12) a cumprir 26 anos e 10 meses de prisão. O homem é acusado pela morte da ex-namorada, Cícera Samires dos Santos Souza, e ainda por tentar matar uma amiga dela.

O crime aconteceu na cidade de Milagres, Interior do Ceará, em novembro de 2020. O julgamento começou na última quinta-feira (8), mas foi suspenso quando um dos jurados violou o princípio da incomunicabilidade. O júri se reuniu novamente nesta segunda, e a sentença foi proferida já à noite.

Horas antes de ser morta, Cícera teve as roupas rasgadas e fez um vídeo com ajuda de uma amiga afirmando que Hélio Adelino era o responsável pelo ato. A mulher procurou a Polícia para denunciar o suspeito e uma medida protetiva foi solicitada. No entanto, a medida não chegou a tempo da tragédia.

No dia 10 de novembro de 2020, Hélio invadiu uma ótica, onde a vítima trabalhava. Consta na denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) que o homem efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Cícera e ainda tentou atingir a amiga dela, que conseguiu se esconder.

Cícera chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O homem fugiu e foi preso dois dias após o crime.

Legenda: Cícera Samires dos Santos Souza foi morta a tiros pelo namorado quando trabalhava como vendedora em uma ótica na cidade de Milagres. Foto: Arquivo pessoal

AMEAÇAS

Familiares de Cícera contaram à Polícia que ela e Hélio estavam separadas há cerca de duas semanas. Após voltar de uma viagem, a mulher começou a receber áudios com ameaças de morte do ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento.

A sobrevivente da tentativa de homicídio prestou depoimento durante a sessão e disse saber que a amiga vivia um relacionamento abusivo.

