Garimpeiro morre soterrado enquanto inspecionava mina em Poranga, interior do Ceará

Um garimpeiro de 58 anos de idade morreu, na tarde dessa segunda-feira (12), enquanto inspecionava uma mina. O caso aconteceu no distrito de Campos, em Poranga, no interior do Ceará.

A morte foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que informou ainda que a estrutura da mina desmoronou sobre o trabalhador no momento da inspeção. O homem morreu na hora.

Causa do desmoronamento

Não se sabe ainda o que provocou o desabamento da estrutura da mina. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram ao local fazer as primeiras diligências. A identidade da vítima não foi divulgada. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Ipueiras.