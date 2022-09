PF prende mulher e apreende cocaína escondida em comércio na Maraponga, em Fortaleza

A Polícia Federal prendeu uma mulher de 41 anos e apreendeu cocaína em um endereço comercial no bairro Maraponga, em Fortaleza, neste sábado (17).

De acordo com a PF, a prisão decorre de uma investigação iniciada com a apreensão de cocaína escondida em uma carga de cadernos escolares e canetas. A droga foi interceptada durante uma fiscalização de rotina no Aeroporto de Fortaleza no último dia 13 de setembro.

A mulher presa neste sábado escondia a droga com uso de fitas adesivas e papel contact. Os policiais federais apreenderam, além da cocaina, o material utilizado para a ocultação e o aparelho celular da suspeita.

Drogas no Aeroporto de Fortaleza

Na apreensão realizada no aeroporto, a cocaína tinha como destino Maputo, em Moçambique. O cão da PF Inu, um belga malinois, farejou a droga escondida em cadernos escolares e canetas.

Legenda: O cão farejador da raça belga malinois apontou que uma das bagagens que sairiam para Moçambique era suspeita Foto: Reprodução/PF

Já no dia 12 de setembro, a Polícia Federal identificou e apreendeu seis quilos de cocaína que estavam escondidos em embalagens de leite em pó. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina no terminal de cargas do aeroporto. Também foi o cão Inu que localizou o entorpecente.

A quantidade de droga apreendida neste sábado será contabilizada e periciada. Os exames preliminares realizados pelos policiais federais confirmaram cocaína ocultada na carga com peso aproximado de 171kg - droga e carga.

A PF informou que ainda irá apurar as circunstâncias e demais envolvidos no crime. A suspeita presa e os demais envolvidos podem responder por crime de tráfico internacional de drogas, crime com penas de até 25 anos de reclusão.