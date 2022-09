PF realiza operação de combate à exploração sexual infantojuvenil na internet em Maranguape

A Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca e apreensão em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (22), para interromper a produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes pela Internet.

Ao todo, seis policiais federais participaram da operação policial "TEPT" em um domicílio da Cidade.

A busca tem como objetivo interromper as práticas ilícitas e apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de inquérito policial e detalhamento da atuação do suspeito do crime investigado.

As investigações foram iniciadas em 2021, a partir de notícia anônima que apontava envio de imagens com pornografia infantil em grupo de aplicativo de comunicação. As investigações da PF identificaram o endereço do suspeito em Maranguape.

Prática criminosa

O investigado, cuja identidade não foi divulgada, poderá responder pelos crimes de armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados em detrimento de vulneráveis. As investigações continuam com a análise do material apreendido.

O nome da operação remete ao transtorno de estresse pós-traumático, uma das consequências da exploração sexual infantil, com rememoração do evento traumático e pesadelos por toda a vida.