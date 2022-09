Polícia Militar apreende armas de fogo, munições e coquetéis molotov com quadrilha em Caucaia

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu, neste sábado (24), vasto material bélico que estava na posse de uma quadrilha que ia atacar membros de uma facção rival, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Três suspeitos foram capturados.

Com os criminosos, foram apreendidos 15 coquetéis molotov, dois coletes balísticos, duas armas de fogo (sendo um rifle calibre Ponto 44 e uma pistola calibre Ponto 40), 87 munições e pequenas quantidades de cocaína e crack.

A apreensão foi realizada por policiais militares do 12° BPM, que foram acionados para verificarem um endereço em que estava um grupo criminoso, no Parque Ipiranga. Segundo nota emitida pela PMCE, a composição policial foi recebida com disparos de armas de fogo e "revidou em legítima defesa".

Polícia Militar do Ceará Em nota Cerca de cinco suspeitos se evadiram pelos quintais das residências, contudo, foi logrado êxito na captura de dois maiores de idade e um adolescente. Com eles, os PMs encontraram todo o material apreendido."

Os dois suspeitos adultos foram baleados na troca de tiros e socorridos a uma unidade hospitalar. O adolescente e o material apreendido foram levados à Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).