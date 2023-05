Líder religioso suspeito de estuprar as filhas é preso em Morrinhos, no Interior do Ceará

Um líder religioso suspeito de praticar estupro de vulnerável, importunação sexual e ameaça contra as próprias filhas foi preso no município de Morrinhos, na última quarta-feira (24). De acordo com informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o homem teria apalpado as vítimas e feito furos na parede do banheiro para vê-las tomando banho.

As vítimas têm, atualmente, 20 e 15 anos. Elas relataram à polícia que os crimes teriam começado quando tinham, respectivamente, 8 e 10 anos.

As investigações apontam que o homem vinha praticando os crimes há mais de dez anos e utilizava-se de seu cargo como líder religioso para ameaçar as vítimas e evitar que fosse denunciado.

As diligências começaram a partir de informações repassadas pelo Conselho Tutelar no município de Morrinhos.

A polícia realizou a prisão preventiva na residência do suspeito em Morrinhos, na última quarta-feira. O homem foi encaminhado à Delegacia Municipal de Marco, unidade da PC-CE onde foram realizados os procedimentos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Ceará (SSPDS), a delegacia investiga ainda se houve participação do suspeito em outras práticas ilícitas na região.