Foragido de presídio cearense é recapturado em operação das forças de Segurança; veja vídeo

Uma ação realizada pelas coordenadorias de Inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (Coint/SAP) e Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Coin/SSPDS) resultou na recaptura de Leonardo Cunha da Silva, nas proximidades do Conjunto Rosa Luxemburgo, no Bairro São Bento, Grande Messejana, em Fortaleza. A operação foi deflagrada nessa terça-feira (30) depois de levantamentos feitos pela Inteligência dos dois órgãos. Agora, Leonardo volta para o presídio onde ficará à disposição da Justiça.

A reportagem apurou que o foragido não reagiu à abordagem. Leonardo havia fugido no dia 9 de maio de 2023 da UPPOO II, com mais outro preso identificado como Glauberto Xavier. As buscas continuam para localizar e prender Glauberto, que responde pelos crimes de roubo qualificado em Fortaleza e Maracanaú.

Leonardo responde a vários processos por roubo, de acordo com buscas no sistema da Justiça estadual. Ele também é processado pelo crime de tráfico de drogas.

‘Tia’

No último dia 10, uma outra operação integrada entre as forças policiais resultou na prisão de Ana Valeska Lima Dias, conhecida como "Tia", que também era foragida da Justiça. Contra ela havia mandado de prisão em aberto pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

A mulher ainda responde por receptação e associação criminosa, além de, supostamente, ter dado apoio a dois foragidos da UPPOO II. Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) com mais 13 pessoas por integrarem uma facção criminosa carioca.

