Saiba quem é a 'Tia': capturada no Ceará por ser uma das chefes de uma organização criminosa

Uma mulher apontada como liderança do setor financeiro de uma facção criminosa e com forte atuação na distribuição de drogas na região da Aldeota, em Fortaleza, foi presa. Ana Valeska Lima Dias, conhecida como 'tia', estava foragida do Sistema Penitenciário do Ceará e foi capturada na tarde dessa quarta-feira (10).

Contra ela havia mandado de prisão em aberto pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. A mulher ainda responde por receptação e associação criminosa, além de, supostamente ter dado apoio a dois foragidos da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II): Leonardo Cunha da Silva e Glauberto Xavier.

A recaptura de Ana Valeska aconteceu quando equipes de policiais penais da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) realizavam diligências em busca de foragidos do Sistema. A acusada estava na condição de foragida desde outubro de 2022.

Conforme a SAP, a prisão aconteceu no bairro Itaperi, em parceria com policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

ATUAÇÃO DA MULHER NO 'MUNDO DO CRIME'

Em janeiro deste ano, o Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), denunciou Ana Valeska e mais 13 pessoas por integrarem uma facção criminosa carioca.

Dentre os acusados também está o esposo dela, Weverton Silva dos Santos, conhecido como 'Veveto' ou 'Playboy'

Conforme a acusação, a atuação do grupo dos denunciados estava vinculada ao cometimento de homicídios e ataques violentos contra integrantes da facção rival GDE ou pessoas que de alguma maneira iam de encontro às ordens da facção CV".

"Como é típico da atuação das referidas organizações criminosas, na referida extração foi possível verificar a existência de um grupo no aplicativo Whatsapp para a organização de informações da orcrim. Nos celulares analisados foi possível identificar grupos relacionados à facção Comando Vermelho, dos quais VALESKA e “VEVETO” faziam parte, junto a outros denunciados", segundo o Gaeco.

Valeska foi denunciada por tráfico e associação para o tráfico. Agora, ela foi novamente levada ao Sistema Penitenciário para cumprimento da prisão.

