Taxista foragido há mais de 20 anos por matar colega em rodoviária no Ceará é preso em São Paulo

Um taxista foragido há quase 23 anos por praticar um homicídio qualificado contra um colega em Tauá, no sertão cearense, foi preso nessa segunda-feira (29) em São Paulo. A prisão foi efetuada na cidade paulista de São Roque por policiais federais integrantes do Grupo de Capturas da Polícia Federal (PF) de SP.

De acordo com a PF no Ceará, o assassinato ocorreu na rodoviária de Tauá em setembro de 2000. O mandado de prisão contra Luis Moraes Rodrigues, hoje com 48 anos, estava em aberto até essa segunda e foi expedido pela 1ª Vara Criminal do município.

Os agentes federais chegaram ao suspeito por meio de informações do Grupo de Capturas do Ceará. O homem está encarcerado na Unidade de Trânsito Provisório (UTP) da PF em São Paulo.

Crime

Conforme o mandado de prisão emitido em 2008 pela Comarca de Tauá, o crime ocorreu por volta das 13h do dia 18 de setembro de 2000. Luis Moraes se envolveu em uma discussão com um colega taxista, Antônio Edilberto Alves Pinheiros, por conta do preço cobrado em uma corrida.

Luis teria feito uma corrida com preço abaixo do normalmente praticado e não gostou de ser repreendido. Os dois entraram em uma briga e o assassino golpeou a vítima com várias facadas.

Após o crime, o homem fugiu, mas depois se apresentou às autoridades e depôs que golpeou o taxista por legítima defesa. A versão não foi comprovada, pois Edilberto não estava armado e não teve meios de defesa, o que qualificou o homicídio.