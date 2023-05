Saiba quem é o comparsa de 'Majestade' preso por comandar o tráfico de drogas no bairro Montese

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) chegou a mais um comparsa de Francisca Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade' - chefe do setor financeiro da facção criminosa carioca no Ceará - com cargo de liderança no Estado.

José Freitas de Almeida Neto, de 44 anos, conhecido como 'Netão Bochecha', foi preso na Rua Rubens Monte, no bairro Maraponga, em Fortaleza, no último sábado (27), em cumprimento a dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, da Justiça Estadual.

Conforme as investigações policiais, 'Netão' é o chefe da facção carioca no tráfico de drogas no bairro Montese, também na Capital. Com ele, foram apreendidos apenas dois aparelhos celulares, os quais a Polícia Civil espera analisar, com autorização judicial.

Os mandados de prisão preventiva haviam sido determinados pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas em outubro de 2019 e maio de 2022, pelos crimes de integrar organização criminosa (nos dois casos) e tráfico de drogas (na decisão mais antiga). Mas o suspeito também já foi investigado pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) aponta que José Freitas de Almeida Neto "é o cabeça da organização criminosa que atua na Favela do Riacho no Montese. É ele quem lidera os demais traficantes e é responsável pela distribuição da droga naquela região. O Relatório de Missão elaborado pela equipe de campo demonstra inclusive a evolução de seu patrimônio com o tráfico".

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do MPCE, apresentou Memoriais Finais, em um processo criminal, contra 'Netão' e mais 11 acusados de integrar a quadrilha e de vender maconha, crack, skank e cocaína, em julho de 2021.

Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas Em Memoriais Finais De acordo com o que foi apurado pela Polícia Civil, os denunciados formam uma organização criminosa estruturada e hierarquizada, com divisão funcional de tarefas, abrangendo, em especial, o narcotráfico em larga escala, atividade da qual percebem considerável vantagem financeira, além da prática de crimes periféricos como homicídios, tráfico de armas, tráfico de munições, roubos e ameaças."

Relação de 'Netão' com 'Majestade'

Em outro processo, o Gaeco apresentou Memoriais Finais contra José Freitas de Almeida Neto e outros 9 acusados de integrar a facção carioca, em janeiro deste ano. Foi nesta investigação que a Polícia Civil encontrou ligação entre 'Netão' e Francisca Valeska Pereira Monteiro, a 'Majestade'.

O nome do chefe do tráfico no Montese foi encontrado no aparelho celular da chefe do setor financeiro da facção no Ceará, em uma lista de cadastro de líderes das "biqueiras" (pontos de tráfico de drogas), padrinhos da organização criminosa e vendedores dos entorpecentes. Segundo o MPCE, a extração de dados foi autorizada pela Justiça.

A defesa do acusado alega que o nome do cliente foi apenas citado em uma mensagem de WhatsApp. "Embora tenha apresentado uma denúncia composta por mais de 67 páginas, somadas a mais 402 paginas de aditamento à denúncia, apenas com essa mera referência ao nome do ora defendente, o Ministério Público Estadual sustenta, por mera suposição ou achismo, ter ficado demonstrado que José Freitas de Almeida Neto 'integra, pessoal e dolosamente, a organização criminosa armada intitulada Comando Vermelho, cujo principal objetivo é o tráfico de entorpecentes', tendo, assim, incluído seu nome entre os denunciados", critica.

