PRF realiza prisões e apreende drogas em dois municípios do Interior do Ceará no fim de semana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou duas apreensões de drogas em dois municípios de regiões diferentes no Ceará nesse último fim de semana. Uma mulher e um homem, com antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes, foram presos nas ações.

A primeira foi um flagrante no sábado (27), em Tianguá, no norte cearense. Uma mulher de 35 anos foi flagrada transportando 12 tabletes de pasta base de cocaína em uma mala dentro de um ônibus com destino a Fortaleza.

Em depoimento, ela informou que aceitou R$ 5 mil para levar a droga à rodoviária de Fortaleza. Ela foi presa e encaminhada à Delegacia Regional de Tianguá.

Drogas escondida em tanque de gasolina

Neste domingo (28), em Milagres, no Cariri, um homem foi preso após policiais encontrarem 11,5 kg de substância análago a cocaína, e 3kg de substância análoga ao crack escondidos no tanque de combustível.

O motorista, um jovem de 24 anos, foi levado à Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro do Norte e responderá pelo crime de tráfico interestadual de entorpecentes.

"Somando-se as ocorrências, o valor total dos entorpecentes apreendidos, considerando os valores estimados, representam um prejuízo de aproximadamente 3,7 milhões de reais", publicou a PRF.