Trio suspeito de fraudar concurso público para a Guarda Municipal de Pacajus é preso

Três homens foram presos, nesse domingo (28), suspeitos de fraudar provas do concurso público para a Guarda Municipal de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (SSPDS).

Os suspeitos têm 24, 38 e 40 anos. Com eles, foram apreendidos celulares, papéis com anotações de gabaritos, canetas e borrachas mágicas, uma quantia em dinheiro e veículos.

As prisões foram realizadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), com apoio da Guarda Municipal da Cidade. O trabalho foi parte da operação "Quebrando a Banca".

As equipes policiais da Draco foram a locais de prova, durante a manhã desse domingo, "onde lograram êxito na localização e prisão de suspeitos de fraudar as provas".

Mais detalhes da operação serão divulgados em coletiva de imprensa, marcada para a manhã desta segunda-feira (29), no auditório da sede da Polícia Civil, no Centro de Fortaleza.