De contrabandista a chefe de grupo de extermínio: Podcast Pauta Segura refaz trajetória de iraniano

Um dos principais personagens do jornalismo policial cearense nos anos 2000 e 2010 está de volta ao sistema penitenciário cearense. O iraniano Farhad Marvizi, acusado de contrabando e de ser chefe de um grupo de extermínio, responsável por vários homicídios no Ceará, é o tema do 31º episódio do Podcast Pauta Segura, publicado pelo Diário do Nordeste nesta segunda-feira (29).

O editor Emerson Rodrigues e o repórter Messias Borges refizeram a trajetória do estrangeiro: das primeiras acusações de contrabando de produtos eletrônicos, passando por uma trama de falsas amizades, traições e mortes, a condenações judiciais e uma estadia no Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima.

Após 11 anos em presídio federal, Marvizi voltou para o Sistema Penitenciário cearense, por decisão da Vara Federal de Campo Grande, que entendeu que não havia necessidade da permanência do preso no Mato Grosso do Sul.

Farhad Marvizi responde a vários processos por crimes contra a vida, na Justiça do Ceará, com duas condenações. Ele e o ex-policial militar Ivanildo Mariano Silva vão a julgamento no dia 29 de agosto deste ano pelo assassinato do comerciante e ex-funcionário da Coelce, Francisco Cícero Gonçalves de Sousa, conhecido como 'Paulo Falcão', ocorrido em junho de 2009.

