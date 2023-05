Jovem de 21 anos é executada a tiros em Caucaia; Polícia Civil investiga o crime

Uma jovem de apenas 21 anos foi executada a tiros, no bairro Conjunto Metropolitano, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta segunda-feira (29). O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Cará (SSPDS) confirmou, em nota, que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência.

"Conforme as informações policiais, uma mulher, de 21 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo em uma via pública do bairro Conjunto Metropolitano e morreu no local", informou a SSPDS.

A reportagem apurou, com fontes da Polícia, que a vítima se chama Ângela e que a principal linha de investigação do crime é de que o homicídio tenha sido cometido por membros de uma facção cearense, que tinham como alvo um parente da vítima. Mas ela quem foi encontrada e acabou morta.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e colheu indícios que auxiliarão nas investigações. O caso é investigado pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil