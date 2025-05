Jovem morre afogada durante passeio com amigos em Quixeramobim

Uma jovem de 21 anos morreu afogada na zona rural de Quixeramobim, Interior do Ceará, na manhã desse sábado (17). O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado para atender a ocorrência.

De acordo com os Bombeiros, a vítima estava em um passeio com os amigos. Segundo relatos dos acompanhantes, ela não sabia nadar e submergiu em uma área de difícil acesso.

O grupo estava na Serra do Meio, nas proximidades da entrada do Sítio Boa Fé, zona rural do município. "Após receberem as informações no local, os bombeiros iniciaram imediatamente as buscas subaquáticas, logrando êxito na localização da vítima, já sem sinais vitais".

"Diante da ausência de sinais visíveis de violência e da dificuldade de acesso, a equipe realizou a remoção do corpo até uma área segura, onde a Perícia Forense do Estado do Ceará pôde realizar os procedimentos cabíveis. Estiveram presentes o auxiliar de perícia e o motorista do rabecão". Corpo de Bombeiros

Os pertences da vítima, entre eles mochila, roupas, celular, chave, óculos e uma motocicleta foram recolhidos e entregues aos peritos.

"O CBMCE reforça a importância de atenção redobrada durante atividades em ambientes naturais e alerta para os riscos de mergulho em locais desconhecidos, sobretudo para pessoas que não sabem nadar".

OUTRO CASO DE AFOGAMENTO

Também nesse sábado (17), uma mulher se afogou no Canal da Integração, entre os municípios de Jaguaribara e São João do Jaguaribe. Ela foi salva com vida por policiais militares.

A PMCE disse que por volta das 11h, durante patrulhamento na área, os militares perceberam movimentação atípica e identificaram a situação de emergência.

"Uma mulher, que trafegava de moto nas proximidades do canal da Integração, perdeu o controle e caiu na água. Apesar das dificuldades do terreno e da profundidade das águas, os policiais não mediram esforços, prontamente se desequiparam e entraram no canal para resgatar a vítima. Com o auxílio de uma corda, eles retiraram a mulher e a motocicleta que estava submersa", disse a PM.

Logo após o resgate, a vítima foi levada ao hospital e não corre risco de morte. Ela agradeceu aos policiais e disse que "se não fossem eles, eu teria morrido afogada. Estou tão feliz".