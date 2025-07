Incêndio atinge agência do INSS no bairro Messejana, em Fortaleza; veja vídeo

Um incêndio atingiu a agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizada na Rua Manoel Castelo Branco, no bairro Messejana, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (10).

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado e atendeu a ocorrência. Os relatos iniciais indicavam muita fumaça, labaredas altas e explosões no local, que estava fechado no momento do incidente.

“Ao chegarem, as equipes de combate ao incêndio constataram que o fogo já havia se propagado por todo o pavilhão do lado direito da edificação. Foram consumidos diversos materiais, incluindo mobília de escritório, equipamentos eletrônicos, parte da rede elétrica, além de danos estruturais em paredes e no teto do imóvel”, informou o CBMCE ao Diário do Nordeste.

Não houve registro de vítimas. As chamas foram controladas e feito o rescaldo da área, impedindo a propagação do fogo para edificações vizinhas. A segurança do imóvel ficou sob responsabilidade do gerente da agência e de um vigilante.

Já o INSS Ceará, também em nota ao Diário do Nordeste, informou que Agência da Previdência Social foi atingida parcialmente e orientou sobre como os interessados podem seguir com os atendimentos.

“INSS seguirá com as providências pela manhã. Dúvidas sobre atendimento agendado para o local e reagendamentos, a central de serviços do INSS é o telefone 135 e o aplicativo Meu INSS”, informou a instituição.

CONFIRA MOMENTO DO INCÊNDIO