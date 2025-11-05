Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Idoso que trocava abrigo de lona por trabalho em pedreira é resgatado no CE

O homem extraía pedras manualmente há três anos e as transformava em paralelepípedos.

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Segurança
Idoso é ouvido por fiscais do trabalho em barraco de lona em Juazeiro do Norte.
Legenda: Após ser resgatado pelos auditores-fiscais do trabalho, o idoso foi acolhido por uma associação local.
Foto: Divulgação/Secretaria de Inspeção do Trabalho.

Um idoso de 61 anos, analfabeto, trabalhou durante três anos em uma pedreira em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, recebendo, em troca, a possibilidade de morar em uma barraca de lona sem banheiro e sem acesso à água potável. Os auditores do trabalho disseram que ele retirava pedras manualmente e as transformava em paralelepípedos.

Segundo o auditor-fiscal do trabalho Maurício Krepsky, que atuou no resgate do trabalhador da condição análoga à escravidão, a pedreira fica em Salgadinho, próximo à cidade-sede, e estava oficialmente inativa devido à uma proibição ambiental.

"Esse senhor estava fazendo a extração os poucos. Ele trabalhava há três anos [lá] e tinha um barraco de lona no qual dormia, dentro da pedreira. Não tinha condição de alguém viver dentro dali, mas ele tinha um sentimento de quase gratidão pelo dono da pedreira, por deixar ele morar lá", relatou.

27 de outubro
Foi a data que teve início o resgate.

O idoso também não recebia salário, embora trabalhasse diariamente. Contudo, após o resgate, a empresa foi obrigada a pagar a ele na última segunda-feira (3) um valor em torno de R$ 8 mil, sendo R$ 6,7 mil de direitos trabalhistas rescisórios e R$ 1,3 mil de danos morais individuais negociados com a Defensoria Pública da União (DPU).

Barraco de lona sustentado por galhos onde morava o idoso resgatado. Na foto, é possível ver ainda sacolas plásticas penduradas sob o sol.
Legenda: O idoso trabalhava em troca de morar em um barraco de lona.
Foto: Divulgação/Secretaria de Inspeção do Trabalho.

No relatório final sobre o caso, os auditores do trabalho devem ainda encaminhar ao órgão ambiental responsável a informação de que a pedreira seguia funcionando sem permissão.

Veja também

teaser image
Mundo

Mulher mantida em regime de escravidão pelo marido e filhos por 20 anos é resgatada na Argentina

teaser image
Ceará

Justiça condena casal que manteve idosa em trabalho análogo à escravidão por 40 anos no Ceará

Homem foi acolhido por associação

Segundo Krepsky, o homem aceitou o trabalho degradante por falta de escolha e por haver, contra ele, uma medida protetiva que o afastava da ex-mulher. Além disso, "ele é da região e conhecia o dono da pedreira", lembrou o auditor.

Pedreira na localidade de Salgadinho em Juazeiro do Norte.
Legenda: O homem extraía manualmente as pedras e as transformava em paralelepípedos.
Foto: Divulgação/Secretaria de Inspeção do Trabalho.

Em reunião com os fiscais do trabalho, os proprietários do local alegaram, inclusive, que achavam que estavam ajudando o idoso. "Disseram que havia esse entendimento de que estariam ajudando aquela pessoa naquele momento, mas a gente explicou que isso não era uma ajuda, configurava uma relação de emprego", disse Krepsky.

Por ter sido resgatado, o homem encerrou seu vínculo com a pedreira e foi acolhido por uma associação local.

Veja também

teaser image
País

Homem resgatado de trabalho análogo à escravidão foi forçado a tatuar iniciais dos patrões

Resgates no Nordeste

Além de Juazeiro do Norte, os auditores-fiscais do trabalho, em parceria com agentes da Polícia Federal, fizeram inspeções e resgates em Caldeirão Grande, no Piauí, e em Araripina, Exu e Parnaramirim, em Pernambuco. 

Nos locais, as equipes encontraram trabalhadores alojados em lugares precários e que também não tinham carteira assinada e não utilizavam equipamentos de proteção individual (EPI's).

Como denunciar trabalho escravo?

Denúncias de trabalho análogo ao de escravo podem ser feitas no Sistema Ipê da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT). Também é possível denunciar de maneira anônima.

Assuntos Relacionados
Idoso é ouvido por fiscais do trabalho em barraco de lona em Juazeiro do Norte.
Segurança

Idoso que trocava abrigo de lona por trabalho em pedreira é resgatado no CE

O homem extraía pedras manualmente há três anos e as transformava em paralelepípedos.

Luana Severo
Há 1 hora
Imagem com dois policias removendo a barricada de rua na comunidade Colônia, em Fortaleza.
Segurança

PM destrói barricada de concreto construída por criminosos em Fortaleza

Ação ocorreu na Rua Francisco Calaça, na comunidade da Colônia.

Redação
Há 2 horas
Frasco de metanol.
Segurança

Duas mortes após consumo de álcool no CE são investigadas como envenenamento por metanol

Mortes foram registradas no bairro Pici, em Fortaleza.

Bergson Araujo Costa
05 de Novembro de 2025
Coletiva de imprensa com o secretário estadual da Segurança, Roberto Sá, e outros gestores da pasta.
Segurança

36 membros de facções são presos por expulsar moradores no Ceará

O balanço foi anunciado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Emanoela Campelo de Melo e Luana Severo
05 de Novembro de 2025
Arma e munições encontradas em bagagem de dupla que saía do RJ ao Ceará e foi presa pela PRF.
Segurança

Dupla é presa com arma e munições do CV rumo ao Ceará

Homens foram detidos pela PRF tentando deixar o Rio de Janeiro em ônibus fretado.

Redação
05 de Novembro de 2025
Momento em que homem foi morto a tiros em via pública de Maranguape.
Segurança

Homem é morto no meio da rua, em Maranguape; dupla suspeita é detida

Vítima, um homem de 27 anos, tinha antecedentes por tráfico e roubo.

Redação
05 de Novembro de 2025
A foto mostra pichações da facção criminosa Comando Vermelho em um muro branco, em Fortaleza.
Segurança

Ceará registra uma ocorrência de expulsão de moradores por facção a cada 3 dias

Fortaleza teve 143 registros, em 1 ano e 9 meses, segundo o relatório da Polícia Civil.

Redação
05 de Novembro de 2025
lutador e motorista de aplicativo edilson florencio preso acusado de estupro.
Segurança

Lutador de MMA condenado por estupro tem pena aumentada e deve voltar à prisão

O caso teve repercussão nacional com falas da vítima.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Novembro de 2025
viatura da policia militar do ceara. policiais militares prenderam tres suspeitos.
Segurança

Facção TCP ameaça vendedores e busca monopólio de jogos em Maracanaú

Três suspeitos foram presos e um já foi solto em audiência de custódia.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Novembro de 2025
A foto mostra policiais armados, em cima e dentro de uma viatura policial, em uma megaoperação no Rio de Janeiro. O carro trafega pelas ruas de uma comunidade.
Segurança

Uma semana depois: o que se sabe sobre cearenses alvos de megaoperação no RJ

Segundo a Polícia, cearenses estavam no Rio de Janeiro sob proteção da facção carioca Comando Vermelho.

Messias Borges
04 de Novembro de 2025
Bebida alcoólica destilada sendo colocada em copo de vidro em cima de mesa de madeira.
Segurança

Polícia investiga morte de dois homens após consumo de bebida alcoólica em Fortaleza

Causa das mortes só deve ser elucidada após exames periciais.

Mylena Gadelha
04 de Novembro de 2025
Imagem mostra João Paulo Félix Nogueira, conhecido como Paulim das Caixas, preso em 3 de novembro e 2025, suspeito de comandar a facção TCP e mandar expulsar moradores em Fortaleza.
Segurança

Chefe do TCP suspeito de expulsar moradores em Fortaleza é preso no Interior

Homem teria envolvimento em ações contra pessoas no bairro José Walter.

Carol Melo e Sofia Leite*
04 de Novembro de 2025
imagem mostra policial civil, de costas, entre viaturas, em rua de salvador durante operação contra o CV na bahia e no ceará.
Segurança

Operação prende no Ceará líder baiano do Comando Vermelho

Criminoso e a mulher estavam escondidos no Eusébio, na Grande Fortaleza.

Redação
04 de Novembro de 2025
A foto mostra Robenilson Levy Barreto Monteiro, ao ser preso pela Polícia Civil por um feminicídio.
Segurança

Processo por feminicídio é suspenso para analisar insanidade mental de réu no CE

A Justiça já tinha decidido levar o réu a júri popular pelo crime.

Messias Borges
04 de Novembro de 2025
Cadeirante é preso por furtar placas de carro em Fortaleza
Segurança

Cadeirante é preso por furtar placas de carro em Fortaleza

Um dos furtos foi registrado por câmeras de segurança próximo a um supermercado na Cidade dos Funcionários.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem de buraco feito por ladrões no Banco do Brasil de Missão Velha, em tentativa de furto ao estabelecimento bancário.
Segurança

Justiça decreta prisão preventiva de suspeitos de 'arrombar' banco no Ceará

Dos cinco presos, dois eram de Rondônia, dois de Pernambuco e um PM do Ceará.

Sofia Leite*
03 de Novembro de 2025
As imagens mostram uma viatura fake da Polícia Militar do Ceará, adesivada como a verdadeira. O carro foi apreendido pela Corporação em um sítio em Mulungu, no Interior do Ceará.
Segurança

Viatura 'fake' da Polícia Militar é apreendida no Interior do Ceará

Suspeito de integrar a facção carioca Comando Vermelho foi preso em flagrante.

Messias Borges
03 de Novembro de 2025
lutador de mma e motorista edilson florencio condenado por estupro.
Segurança

TJ analisa recurso de decisão que soltou lutador de MMA condenado por estupro

A vítima é uma empresária, que pede a prisão do condenado.

Emanoela Campelo de Melo
03 de Novembro de 2025
Foto que contém a fachada da SSPDS em Fortaleza.
Segurança

Sede da SSPDS em Fortaleza é atingida por tiro após confronto na região

Caso aconteceu após confronto entre policiais e suspeitos nas proximidades da secretaria.

Redação
02 de Novembro de 2025
A imagem mostra três armas de fogo e munições em cima de um capô de uma viatura policial.
Segurança

Após denúncia de possível confronto, PM captura homem e apreende bolsa com 160 munições no Mondubim

A Polícia havia recebido denúncia de um possível confronto armado no bairro de Fortaleza.

Redação
02 de Novembro de 2025