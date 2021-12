Idosa tem casa invadida, é morta com machado e roubada no interior do Ceará; dois são presos

Uma idosa de 72 anos foi teve a casa invadida por dois criminosos e foi morta com um machado, nessa quarta-feira (29), na localidade de Bacumixá do Meio, em Trairi, no interior do Ceará. Na ocasião, a dupla também roubou uma quantia em dinheiro da vítima.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Francisco Marklean Matias Moura, de 19 anos, e Jorge Herculis Cavalcante Almeida, de 18 anos, foram presos suspeitos do crime. Eles não têm antecedentes criminais.

A dupla foi capturada em flagrante a 200 metros de onde cometeu a ação criminosa. Segundo a pasta, os dois conheciam a rotina da idosa e juntos iriam praticar outros assaltos na região.

Marklean foi localizado em uma residência, no mesmo dia em que o fato aconteceu. Já Herculis foi encontrado nessa quinta-feira (30) em um sítio no qual trabalhava.

O crime

Na ação criminosa, a dupla arrombou a casa da vítima com um machado, mesmo objeto utilizado para matá-la, e roubou uma quantia em dinheiro.

Logo após o crime e com a prisão dos suspeitos, os policiais militares confirmaram que os suspeitos usaram uma motocicleta para a fuga.

Marklean e Herculis foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia Municipal de Trairi, onde foram autuados pelo crime de latrocínio. Agora, a dupla encontra-se à disposição da Justiça.