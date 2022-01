Idosa é morta a facadas pelo filho, que depois tira a própria vida, em condomínio da Aldeota

Uma idosa de 86 anos foi assassinada a facadas em casa pelo filho de 55 anos, que em seguida tirou sua própria vida em um apartamento no bairro Aldeota, em Fortaleza. O caso teria ocorrido nessa terça-feira (18), mas a Polícia só foi acionada na manhã desta quarta-feira (19).

Os corpos foram encontrados por um segundo filho da idosa, segundo vizinhos. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) atendeu a ocorrência, em um edifício na rua Catão Mamede

Segundo o Sistema Verdes Mares apurou com vizinhos, as vítimas tinha um relacionamento tranquilo e inclusive era amigáveis com as pessoas do condomínio. Um inquérito foi instaurado pela DHPP para investigar as circunstâncias do crime.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram ao local do homicídio seguido de suicídio.