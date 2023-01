Homem suspeito de matar ex-companheira em Pentecoste é preso em flagrante

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (13) suspeito de matar a ex-companheira no município de Pentecoste, no Interior do Ceará.

A vítima, de 31 anos, foi encontrada morta com sinais de violência em um matagal na zona rural do município nessa quinta-feira (12).

Equipes da Polícia Militar (PMCE) localizaram o suspeito no distrito de Várzea do Gado. O homem estava escondido em um imóvel da região. Após ser preso, ele foi conduzido para a unidade policial, onde foi autuado por feminicídio e colocado à disposição da Justiça.

Sobre o crime

Testemunhas informaram ao Sistema Verdes Mares que ela foi vista momentos antes do assassinato circulando pelas ruas com o homem e logo em seguida foi encontrada morta.

No local, foram localizadas uma estaca e pedras manchadas de sangue, objetos que teriam sido utilizados no crime. Ainda segundo testemunhas, a motivação do crime teria sido ciúmes. A vítima era mãe de 4 filhos.