Briga entre irmãos termina com morte em Itapipoca, no interior do Ceará

Uma briga entre dois irmãos, um de 67 anos e outro de 47, terminou com a morte do mais velho a tiros na tarde desta sexta-feira (13) no bairro Estação, em Itapipoca, na região Norte do Ceará. O mais novo levou uma facada do parente, que reagiu e revidou com disparos de arma de fogo.

De acordo com Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o irmão de 47 anos, ferido pelo objeto perfurocortante, foi socorrido a uma unidade de saúde de Itapipoca.

Já o homem de 67 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Investigação do crime

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local do crime para realizar os primeiros levantamentos.

Ainda conforme a SSPDS, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da Delegacia Regional de Itapipoca.