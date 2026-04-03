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Homem que ameaçou divulgar fotos íntimas de adolescente é preso na Grande Fortaleza

O suspeito perseguia e ameaçava a jovem em conversas em um aplicativo de mensagens.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Viatura da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza estacionada em prédio oficial, com agente da Polícia Civil ao fundo.
Legenda: Denúncia foi feita à Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza.
Foto: Divulgação/PCCE.

Um homem de 47 anos foi preso nesta sexta-feira (3) pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) após perseguir e ameaçar divulgar fotos íntimas de uma adolescente de 17 anos. A captura foi feita em Aquiraz, na Grande Fortaleza, horas depois da denúncia, feita nesta manhã.

De acordo com a apuração da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), o suspeito ameaçava a jovem em conversas em um aplicativo de mensagens, tentando intimidá-la com imagens íntimas. 

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Após a realização dos flagrante e dos procedimentos cabíveis, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça. 

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