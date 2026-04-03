Homem que ameaçou divulgar fotos íntimas de adolescente é preso na Grande Fortaleza
O suspeito perseguia e ameaçava a jovem em conversas em um aplicativo de mensagens.
Um homem de 47 anos foi preso nesta sexta-feira (3) pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) após perseguir e ameaçar divulgar fotos íntimas de uma adolescente de 17 anos. A captura foi feita em Aquiraz, na Grande Fortaleza, horas depois da denúncia, feita nesta manhã.
De acordo com a apuração da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), o suspeito ameaçava a jovem em conversas em um aplicativo de mensagens, tentando intimidá-la com imagens íntimas.
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Policiais conduziram o homem à sede da 1ª DDM, em Fortaleza. Ele foi atuado pelos crimes de ameaça, perseguição, violência psicológica no contexto da violência doméstica e familiar, corrupção de menores e produção e compartilhamento de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes.
Após a realização dos flagrante e dos procedimentos cabíveis, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.