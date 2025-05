Homem morre e outro é baleado em tiroteio com a Polícia em Fortaleza

Um homem de 20 anos morreu e outro, de 18, ficou ferido após um tiroteio com policiais militares na madrugada deste domingo (25), no bairro Parque São José, em Fortaleza. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os dois foram encontrados baleados após os agentes serem recebidos a tiros nas proximidades da Comunidade dos Canos, onde houve confronto armado.

Conforme a PM, por volta das 4h, uma equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), ao patrulhar a Rua Comendador Garcia "avistou um indivíduo portando uma arma de fogo. Diante da situação, os policiais solicitaram apoio de outras patrulhas para realizar o cerco à área e ingressaram na comunidade a pé".

Durante a ação, conforme a PM, os suspeitos perceberam a aproximação dos policiais e atiraram contra eles. Os agentes revidaram, dando início ao tiroteio.

Após o cessar-fogo e com a chegada de reforços, os dois homens suspeitos foram encontrados feridos. Ambos foram socorridos ao Hospital Frotinha da Parangaba, informou a PM. O mais jovem segue sob escolta policial e o outro "não resistiu aos ferimentos".

No mesmo bairro, esta semana, ocorreu uma tentativa de chacina, na qual pelo menos, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas.

Apreensões realizadas

Com a dupla foi apreendido, segundo a PM, armamento, droga e acessórios. Entre os materiais encontrados estavam: um revólver calibre .32 com cinco munições (sendo três deflagradas), um carregador de pistola calibre .40 com seis munições, um cinto de guarnição com coldre de pistola, 27 papelotes de cocaína, R$ 305 em espécie e um simulacro de pistola.

A ocorrência foi registrada no 32º Distrito Policial e o homem de 18 anos foi autuado por tentativa de homicídio (contra os policiais militares) e porte ilegal de arma de fogo.