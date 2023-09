Homem é retirado de casa e executado a tiros por grupo encapuzado no Bom Jardim

Um homem de 34 anos foi retirado de casa e executado a tiros por um grupo encapuzado no bairro Bom Jardim nesta quinta-feira (21), em via pública. Cerca de dez suspeitos chegaram em dois veículos para cometer o crime, e após a morte os incendiaram e fugiram a pé.

O Diário do Nordeste apurou junto a uma fonte da Polícia Militar do Ceará (PMCE) que a vítima era um traficante do Grande Bom Jardim, conhecido como Chucky, também um dos chefes de uma organização criminosa atuante na área.

Assuntos relacionados

Homicídio doloso

O caso foi flagrado por câmera de segurança e ocorreu por volta das 5h15. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), investiga o homicídio doloso.

Ainda conforme a pasta, vítima tinha antecedentes criminais por tentativa de homicídio. Os suspeitos ainda estão sendo procurados pelas forças de segurança.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão as investigações", diz a SSPDS.