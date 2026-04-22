Homem é preso após insultar religião de mulher e tentar invadir residência dela, em Iguatu

Um homem de 35 anos foi preso em Iguatu, no Interior do Ceará, nesta quarta-feira (22), suspeito de ameaçar, praticar injúria racial ao insultar religião de uma mulher e tentar invadir a casa da vítima.

A prisão em flagrante foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). As diligências começaram logo após a vítima registrar um boletim de ocorrência contra um vizinho.

O suspeito chegou até a casa da vítima armado com um facão e tentou derrubar a grade da casa, enquanto proferia insultos contra a religião dela, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Essa não seria a primeira vez que o suspeito a teria ameaçado, segundo a mulher, ainda de acordo com as investigações.

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INÚMERAS PASSAGENS

O capturado possui quatro passagens por roubo, uma por oferecer bebida alcoólica a adolescente, uma por ameaça e ainda outra por furto.

“O homem não reagiu à voz de prisão dada pelos agentes da Delegacia de Polícia de Iguatu e foi colocado à disposição da Justiça”, informou a SSPDS.