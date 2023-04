Homem é preso ao se passar por estudante de Direito para sacar FGTS de colega

Um homem, identificado como Breno Nascimento Vilanova Alves, foi preso pela Polícia Civil, no Crato, nesta terça-feira (4), por aplicar golpe em colegas de turma. O homem se passava por estudante de Direito para sacar Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ele foi detido em flagrante usando o RG falso, de outra pessoa. O caso é investigado pela Delegacia Regional do Crato.

A captura do suspeito aconteceu em uma agência da Caixa Econômica Federal, segundo apuração da TV Verdes Mares Cariri. Conforme o delegado Luiz Eduardo, responsável pelo caso, funcionários da agência suspeitaram da autenticidade do documento apresentado por Breno e acionaram a Polícia.

Os policiais conduziram Breno à delegacia para prestar esclarecimentos, onde o suspeito foi preso em flagrante e responderá por tentativa de estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público.

O suspeito permanecerá detido à disposição da Justiça, até que sejam concluídas as investigações e julgamento do caso. A Polícia do Crato alerta que a população deve ficar atenta aos documentos apresentados em transações financeiras.