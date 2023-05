Homem de 24 anos é preso suspeito de estuprar irmã e armanezar imagens de pornografia infantojuvenil

Um homem de 24 anos foi preso nessa quinta-feira (18), no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, em posse de milhares de vídeos e fotos de pornografia infantojuvenil.

Ele já era alvo de mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável contra a própria irmã, de três anos. A identidade do suspeito não foi divulgada para preservar a vítima.

O homem foi detido durante a operação 'Caminhos Seguros', da Polícia Civil. Ele não resistiu à prisão, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Na vistoria do celular do homem, os policiais identificaram que ele participava de pelo menos 70 grupos e comunidades para baixar vídeos e imagens pornográficas.

Imagens perturbadoras

As imagens encontradas com o suspeito foram classificadas como 'perturbadoras', inclusive com vídeos de estupro de crianças. Ele foi autuado em flagrante por armazenamento de conteúdo de pornografia infantojuvenil.

A polícia segue com as investigações para identificar os demais envolvidos na prática criminosa. A operação 'Caminhos Seguros' já realizou 80 prisões no Ceará.

Com apoio da Coordenadoria de Planejamento Operacional e Logística (Copol), a operação consiste em ações educativas, preventivas e repressivas. As ações são coordenadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).