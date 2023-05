Preso dono de concessionária que anunciava vagas de emprego para coletar dados e aplicar golpes

Um empresário de 28 anos de idade, investigado por envolvimento em um grupo suspeito de praticar crimes de estelionato no Piauí, foi preso na manhã dessa quinta-feira (18), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O suspeito é dono de uma empresa de comércio de veículos com sede na Capital e, conforme as investigações, estaria envolvido em um esquema de golpes de estelionato no Piauí.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que o empresário, que não teve sua identidade revelada, anunciava vagas de emprego e coletava informações das vítimas para financiar veículos de maneira fraudulenta. Cerca de quatro pessoas que caíram no golpe registraram boletins de ocorrência no estado piauiense.

Foi necessário um trabalho conjunto entre as polícias civis do Piauí e do Ceará para chegar à identificação do criminoso e conseguir um mandado de prisão temporária contra ele.

Prisão

A prisão foi executada na casa do empresário, em Maracanaú. Já a empresa, cuja sede fica no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, também foi inspecionada pelos policiais. Com as buscas, foram apreendidos um aparelho celular e um computador que serão utilizados para subsidiar novas investigações referentes ao grupo criminoso.

Estão à frente do caso equipes da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) e do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), para onde o suspeito foi encaminhado. O homem está, agora, à disposição da Justiça. A Polícia do Ceará segue investigando para identificar outras pessoas envolvidas com os crimes.

