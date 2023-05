Casal tenta fugir com 147 quilos de maconha em carro e é preso em Aracati

Um casal que transportava 147 quilos de maconha no carro foi preso em Aracati, no litoral do Ceará, após tentar fugir de uma abordagem policial do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) no Posto de Fiscalização Fixa (PFF). O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (19), por volta das 4h30.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), foram 233 tabletes da droga apreendidos. O entorpecente estava no banco e no porta-malas do veículo, que seguia em direção a Fortaleza.

Os presos, Gabriel Jorge Mineo da Silva, 26, natural de Pernambuco e com antecedentes por receptação, estelionato e contra o estatuto do desarmamento; e Alice Silva dos Santos, 19, de São Paulo, foram encaminhados à Delegacia Regional de Aracati.

Gabriel, em depoimento, confessou aos policiais que receberia R$ 3 mil para levar a droga de Jaboatão dos Guararapes (PE) a Fortaleza.

"Por volta das 4h30, os policiais militares do BPRE deram ordem de parada a um carro Renault Kwid que seguia de Aracati para Fortaleza. O condutor se recusou a parar e foi acompanhado pela equipe policial que realizou a abordagem em seguida", detalhou a PMCE.