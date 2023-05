Corpo de adolescente de 15 anos é encontrado com marcas de faca às margens de rodovia em Tianguá

O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado com marcas provocadas por uma faca, às margens da rodovia CE-187, no município de Tianguá, na madrugada desta sexta-feira (19).

A vítima, identificada como Nicolle Sousa de Andrade, foi localizada durante um patrulhamento de equipes da Companhia de Operações de Divisas (COD), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para atender o caso e coletou informações que irão auxiliar os trabalhos policiais. As investigações do caso estão a cargo da Delegacia Regional de Tianguá, que realiza diligências para elucidar o crime.