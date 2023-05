Engavetamento de seis veículos deixa dois mortos na BR 222, em Tianguá

Um engavetamento de seis veículos na BR 222 deixou dois mortos e quatro feridos na tarde desta sexta-feira (19). A colisão ocorreu no KM 300, em Tianguá, município cearense localizado a cerca de 330 km de distância de Fortaleza.

Conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Ceará, os quatro feridos foram encaminhados ao Hospital São Camilo, em Tianguá. Dentre eles, um está em estado grave. Todos são homens, não tendo crianças envolvidas no acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) detalhou que a rodovia foi interditada. No local, agentes da PRF e do Samu dão suporte aos envolvidos no acidente.

Suporte aos feridos

O Samu detalhou que foi acionado nesta tarde para atender a ocorrência localizada entre os municípios de Tianguá e Sobral.

Diante da gravidade do acidente, encaminhou quatro ambulâncias ao local, sendo três Unidades de Suporte Básico (USB), e uma de Suporte Avançado (USA).