Homem acusado de matar 2 pessoas e ferir 15 em acidente na Via Expressa é absolvido

O Tribunal do Júri decidiu absolver Davi de Lima Gadelha, acusado de matar duas pessoas e ferir outras 15, entre elas uma bebê de um ano, em um acidente na Via Expressa, em Fortaleza. A decisão vem mais de uma década após o episódio.

O Conselho de Sentença formado por jurados populares considerou que o denunciado deveria ser inocentado. O réu já respondia ao processo em liberdade. O Ministério Público do Ceará (MPCE) recorreu da decisão.

Davi era acusado por dois homicídios dolosos, por dolo eventual, quando mesmo sem a intenção se assume o risco de matar. Os crimes relacionados às lesões corporais das demais vítimas já tinham prescrito.

Veja também Segurança Suspeito de tentativa de chacina em Fortaleza é preso pela Polícia Civil Segurança Idoso é baleado em tentativa de assalto na Aldeota, em Fortaleza

A defesa, representada pelos advogados Leandro Vasques e Holanda Segundo, sustenta que "embora o acusado houvesse ingerido certa quantidade de bebida alcoólica muitas horas antes do acidente, ele se submeteu a todos exames, tendo o exame clínico realizado no IML atestado que não havia nenhum sinal de alteração na sua capacidade psicomotora".

'A CURVA DA MORTE'

Conforme os advogados, não havia nenhuma prova que alegasse o excesso de velocidade na via: "pelo contrário, havia um fotossensor 100 metros antes do local, o qual não registrou velocidade acima da permitida pelo veículo".

"O local se tratava de uma curva muito fechada em declive, onde havia ocorrido 10 outros acidentes similares no último ano, só tendo a Prefeitura instalado defensas metálicas após o trágico acidente". Defesa

O advogado Leandro Vasques pontua que "por pura infelicidade, a qual o acusado não tinha como prever, naquela noite um estabelecimento comercial estava promovendo um evento festivo com dezenas de mesas e cadeiras irresponsavelmente dispostas em pleno canteiro central da Via Expressa, em um local conhecido pela população como Curva da Morte".

Após o julgamento em 1ª Instância, o caso agora deve ser apreciado por desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

TRAGÉDIA

O acidente aconteceu no dia 16 de junho de 2013. As vítimas estavam comemorando em um bar a vitória do Brasil por 3x0 contra o Japão, na abertura da Copa das Confederações.

Na época, o Diário do Nordeste noticiou que o mecânico Antônio Venícius de Souza Cavalcante, 40, teve morte imediata. A empregada doméstica Leuda Ferreira de Souza, 52, ficou debaixo do carro, gravemente ferida. Ela foi encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), entretanto não resistiu.

"Foi uma mistura de susto e pânico, pois a gente teve noção de que tinha ocorrido uma tragédia", disse uma das testemunhas que estava no local.

Davi conduzia um veículo Fiesta Sedan, que ficou destruído após as colisões.

Populares ainda teriam tentado linchar o condutor do automóvel, que foi levado por policiais militares à delegacia. No 34º Distrito Policial, o suspeito foi autuado em flagrante.