Gato em situação de rua é encontrado em Várzea Alegre com a boca selada com cola quente

Um gato em situação de rua foi encontrado na noite do último sábado (20), em Várzea Alegre, no Cariri, com a boca selada com cola quente. Ele foi achado por integrantes de um grupo que resgata e acolhe animais no município.

O Diário do Nordeste apurou que o caso aconteceu no bairro Zezinho Costa. O animal foi encontrado por um integrante do grupo Anjos da Rua, que costuma alimentar felinos abandonados na região. Segundo relatos, o homem estava colocando comida para os gatos quando percebeu que um deles estava com a "boca estranha".

Tão logo ele percebeu que se tratava de uma cola, os maus-tratos foram comunicados aos demais integrantes do grupo e o gato foi levado para atendimento veterinário, para a remoção da substância.

Investigação

Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado na Delegacia Municipal de Várzea Alegre. No momento, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil apura a denúncia de maus-tratos.

Em nota, o órgão também ressaltou a importância de comunicar situações do tipo à autoridade policial por meio de boletim de ocorrência para que os crimes sejam apurados e os criminosos, capturados.