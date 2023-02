Três homens são indiciados por maus-tratos a cachorro que morreu após ter as patas decepadas

Três homens suspeitos de envolvimento no caso do cachorro Milagre foram indiciados pela Polícia Civil, na última quarta-feira (8). Eles podem ser julgados por maus-tratos com agravante pela morte. O animal foi abandonado com as patas decepadas no dia 24 de janeiro, no bairro Conjunto Esperança.

Um homem de 48 anos é um dos indiciados. Ele aparece em imagens de câmera de monitoramento transportando uma caixa d’água azul em um carrinho de mão, a mesma caixa em que o cão foi encontrado agonizando.

Segundo as investigações da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), o suspeito recebeu uma quantia em dinheiro de um outro homem de 56 anos, tutor do cachorro, para abandonar o animal, que estaria doente.

Laudo sobre a morte do animal

Conforme laudo pericial veterinário, os ferimentos do cachorro eram compatíveis com lesões causadas por objeto perfurocortante. Ainda segundo o documento, a causa da morte do animal foi um somatório de diversas patologias.

O cão também era cuidado pelo filho do tutor, um indivíduo de 26 anos, igualmente indiciado por maus-tratos. O animal foi criado pelos dois durante nove anos. O inquérito policial foi concluído e remetido ao Poder Judiciário.

Caso condenados, cada um dos indiciados pode pegar até seis anos e meio de reclusão.

