Funcionário de pizzaria no Jardim América golpeia assaltante com rolo de massa

Um funcionário de uma pizzaria no Jardim América, em Fortaleza, frustrou um assalto golpeando o ladrão com um rolo de massa. O caso aconteceu no último dia 30 de setembro, mas não foi registrado Boletim de Ocorrência (B.O) pelo proprietário do estabelecimento. A ação é investigada pela Polícia Civil, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O momento em que o funcionário agride o assaltante com o rolo foi gravado pela câmera de segurança do restaurante, que subsidia as investigações policiais.

Nas imagens, o assaltante chega de máscara de proteção contra a Covid-19, empunhando uma pistola, vestido com uma camisa azul, calça jeans e tênis e boné pretos. Ao ver o suspeito abaixar para pegar algo no chão, o funcionário aproveita a oportunidade para o golpear com o rolo de massa. O assaltante cai e fica desconcertado.

Segundo informações do G1, o assalto teria sido praticado por dois homens que entraram na pizzaria rendendo clientes e funcionários. Após um deles ter sido golpeado na cozinha do estabelecimento, eles fugiram.

Um policial militar também afirmou ao G1 que um homem com as características de um dos assaltantes foi assassinado na madrugada de sexta-feira (1º). A Polícia investiga para saber se é o mesmo que tentou roubar a pizzaria na quinta-feira (30).

Denúncias

Quem tiver informações que possam auxiliar o trabalho policial podem denunciar pelo número 181 ou pelo (85) 3101-0181, que é WhatsApp, por onde podem ser enviadas mensagens de texto, áudios, vídeos e fotografias.

Além disso, as informações podem ser repassadas diretamente para o (85) 3101-2954, que é o telefone da Delegacia do 11° DP, que investiga o caso. O sigilo e o anonimato são garantidos.

