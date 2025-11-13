Diário do Nordeste
Fábricas clandestinas de fogos de artifício explodem e deixam um morto no Cariri

Dois casos aconteceram em menos de 24 horas, em Juazeiro do Norte.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:12)
Segurança
Fotos que mostram a destruição em Juazeiro do Norte (CE) após a explosão de uma fábrica clandestina de fogos de artifício. A imagem combina uma vista interna de um quarto com o forro desabado, e uma vista externa com o muro frontal e escombros espalhados.
Legenda: Explosão atingiu casas vizinhas de fábrica clandestina de fogos.
Foto: Patrícia Silva/TV Verdes Mares.

Uma explosão em uma fábrica clandestina de fogos de artifício deixou um rastro de destruição e feridos, no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, na madrugada desta quinta-feira (13). A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) informou que uma pessoa morreu, mas não confirmou se foi pela detonação ou por conta de um susto provocado por ela. As informações são da TV Verdes Mares

O caso aconteceu menos de 24 horas depois de explosão, ocorrida na quarta-feira (12), em outra fábrica clandestina de fogos que fica no mesmo bairro. Nessa primeira ocorrência, três pessoas ficaram feridas.

No local, casas ficaram destelhadas, portas foram arremessadas a metros de distância, janelas estilhaçadas e carros ficaram com vidros quebrados.

O impacto foi tão forte que, segundo moradores, o portão de uma residência foi lançado para o outro lado da rua.

Entre os feridos estão um casal e uma criança, que tiveram ferimentos causados pela queda de parte do teto e por estilhaços de vidro. “Meu filho acordou debaixo dos escombros. Foi um desespero”, contou uma moradora à reportagem da TV Verdes Mares.

Causas serão avaliadas

A Polícia Militar confirmou que foi acionada por volta das 2h20 da madrugada desta quinta-feira, momento em que equipes do Corpo de Bombeiros já atuavam no controle das chamas e isolamento da área. A Pefoce esteve no local para identificar as causas exatas das mortes e avaliar os danos.

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos de Juazeiro do Norte e a Autarquia Municipal de Meio Ambiente (Amaju) informaram que estão colaborando com as investigações e que será apurado se houve omissão diante das denúncias feitas pelos moradores sobre a existências das fábricas clandestinas na região.

