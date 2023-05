Entregador diz que foi xingado por cliente por não subir para deixar pedido; ato levou a protesto e danos ao prédio

Um entregador de aplicativo alega ter sido agredido com xingamentos por um homem, na noite da última sexta-feira (19). Em retaliação, outros entregadores fizeram um protesto e acabaram vandalizando a entrada do prédio, localizado no bairro Varjota, em Fortaleza, na tarde deste sábado (20).

Conforme uma moradora do prédio, que pediu para não ser identificada, a confusão teria começado após o entregador se recusar a subir para entregar o pedido. O companheiro da responsável pela compra teria descido, sem camisa, e começado a xingar o entregador.

Tentativa de agressão

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o entregador alegou que o homem o xingou, disse que ele merecia ser agredido e não entregou o código de confirmação da compra de aplicativo – necessário para finalização da entrega. Ele relata que o morador, então, puxou o pedido da mão dele com força e pediu, bruscamente, para checar se estava tudo certo.

O entregador, que não será identificado, afirma que, após pegar o pedido, o morador trancou o portão do prédio e disse para ele ir atrás do código "na casa do car****". "Fiquei com medo. A forma que achei para me resguardar foi começar a gravar. Comecei a gravar e saindo de perto", contou.

O entregador informou que, após esse ocorrido, acionou a Polícia pelo 190. Depois de cerca de 40 minutos, conforme ele, os agentes chegaram e pediram para o morador informar o código ao entregador.

A reportagem tentou localizar o morador para obter a versão dele sobre o caso, mas não conseguiu contato.

Manifestação em prédio

No sábado (20), entregadores de aplicativo se reuniram em frente ao prédio e, segundo moradores, lançaram quatro bombas de efeito moral, quebraram câmeras e os portões do edifício. O entregador vítima do morador não compareceu ao local, pois teria ficado em casa com os filhos.

"Eles quebraram o portão de entrada veicular, o portão de entrada, quebraram várias barras da cerca, quebraram duas câmeras, interfone. Isso não é justo porque um mal-entendido entre entregador e proprietário de apartamento isso não significa que o condomínio é responsável por alguma coisa", informou o síndico do prédio, Giuseppe Pagano.

Ele informou que registrou Boletim de Ocorrência e visa compilar imagens dos prédios vizinhos.

Investigações

O episódio está sendo investigado por duas delegacias. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o 2º Distrito Policial está a cargo das investigações sobre os ataques ao prédio. Já o 9º Distrito Policial investiga a acusação de roubo, denunciada pelo entregador.

Por nota, o iFood informou repudiar, "quaisquer formas de agressão física, verbal ou psicológica, bem como manifestações de preconceito, discriminação, assédio, bullying e incitação à violência contra entregadores".

A empresa disse ainda que a cliente envolvida no caso de agressão e discriminação ao entregador foi banida da plataforma. O iFood disse que entrou em contato com o entregador e ofereceu o suporte necessário para enfrentar o momento que ele está passando.