Jovem de 21 anos é assassinado ao tentar separar briga em Barbalha

Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros durante uma festa na madrugada deste sábado (20) em Barbalha, a 510 km de Fortaleza, na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado. O rapaz tentava separar uma briga entre amigos quando foi atingido, conforme testemunhas relataram à Polícia Militar do Ceará (PMCE). Outro homem, de 36 anos de idade, ficou ferido na mesma ocasião.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), ambos foram encaminhados a uma unidade hospitalar, mas a vítima mais nova não resistiu e morreu no hospital. A pasta informou que apura o homicídio e a tentativa de homicídio, ocorridos em uma festa no Sítio Barro Branco.

O caso é investigado pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão as investigações.

Como denunciar

Segundo a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações para (88) 3102-1116/(88) 3102-1105, os contatos da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181 (WhatsApp), pelo qual podem ser feitas denúncias por meio de mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

