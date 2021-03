Dupla é presa em barreira sanitária após assaltar padaria em Itaitinga

Dois homens foram presos na barreira sanitária da BR-116, montada em virtude da fiscalização do lockdown em Fortaleza, após assaltarem uma padaria localizada em Itaitinga, na Região Metropolitana. A dupla estava em uma motocicleta, quando os policiais perceberam atividades suspeitas.

Com os assaltantes, foram apreendidos uma arma calibre 38 com seis munições, três aparelhos roubados, além de R$ 940 e dois pacotes de cigarro. Os cigarros e o dinheiro tinham sido levados de uma panificadora no bairro Gereraú, em Itaitinga.

De acordo com informações do Sargento Bezerra, da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE), os homens haviam tentado assaltar a residência de um senhor. A vítima afirmou que não possuía nada e levou os suspeitos até uma padaria da qual ele é dono, onde aconteceu o assalto.

Francisco Alves Filho, 25, e Paulo César de Lima Muniz foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Eusébio, onde o procedimento foi instaurado. Ambos já tinha mandados de prisão em aberto.

A motocicleta na qual eles andavam também era roubada. Os objetos e o dinheiro da panificadora foram devolvidos ao proprietário, que reconheceu a dupla.