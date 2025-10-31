Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dupla acusada de matar mulher trans a pauladas em Fortaleza vira réu

Segundo as investigações, o crime teria sido causado por uma suposta dívida de droga.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
Segurança
Imagem de Pamella dos Santos sorridente com cabelo loiro claro e pele renovada, usando colar dourado, em um ambiente ao ar livre.
Legenda: Os acusados pelo crime estão presos preventivamente desde o dia 15 de outubro.
Foto: Reprodução

A Justiça do Ceará tornou réus dois homens acusados de assassinarem uma mulher trans no bairro Jardim América, em Fortaleza. A decisão foi publicada nessa quarta-feira (29), duas semanas após o crime, registrado no dia 12 de outubro.

Em denúncia enviada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) ao Poder Judiciário, obtida pelo Diário do Nordeste, consta que a vítima, identificada como Pamella dos Santos Coelho, de 37 anos, foi atingida diversas vezes na cabeça com um pedaço de madeira.

O órgão aponta como autores da agressão Matheus Costa de Sousa, conhecido como 'Peste', e Pedro Daniel dos Santos, também chamado de 'Donatelo'.

Segundo narrado na denúncia, por volta das 21h do dia 12 de outubro deste ano, Pamella estava próxima a um motel quando se surpreendeu com a aproximação dos réus em um veículo Volkswagen Cross Fox. Imagens de câmeras de segurança analisadas pelos investigadores registraram o momento em que o carro é visto perto do local.

Em seguida, conforme relatado no documento, "agindo em concurso e visando dificultar, se não impossibilitar a defesa da vítima, os réus passam a agredir Pamella, espancando-a de modo a assumirem o risco de gerar o resultado morte. Após agrediram a vítima, os réus se evadiram do local, deixando-a desacordada".

O homicídio de Pâmela só chegou ao conhecimento das autoridades na manhã do dia seguinte, após um morador da região avistar o corpo e acionar as forças de segurança. Os réus estão presos preventivamente desde o dia 15 de outubro, após serem localizados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Veja também

teaser image
Segurança

Facção CV alvo de operação no Rio é a que domina mais áreas no Ceará

teaser image
Segurança

Sargento é expulso da PM após ser fotografado em motim no Ceará

Investigação

A investigação do caso ficou a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Cinco testemunhas foram ouvidas, incluindo parentes da vítima e dos acusados. Em um dos relatos, a testemunha informa que o veículo utilizado pelos réus para realizar o crime era do avô de Pedro Daniel dos Santos.

Sobre a motivação, as pessoas ouvidas indicaram que os réus pertencem à facção criminosa Comando Vermelho (CV), e que teriam praticaram o delito, pois Pamella tinha uma dívida de droga para com eles.

Uma testemunha também relatou que, além dos acusados, outro homem ainda não identificado estava presente no momento da agressão, agindo, supostamente, como um apoio aos réus.

Por fim, o relatório da Polícia Civil sobre o caso salienta que "a vítima é uma mulher trans e foi agredida brutalmente com um pedaço de madeira em sua face, modus operandi que pode ter sido utilizado como menosprezo à condição social da mesma".

Diante do apurado, o Ministério Público solicitou à Justiça que os réus respondam por homicídio triplamente qualificado - pelo motivo torpe, meio cruel e pela circunstância de dificuldade de defesa da vítima - e organização criminosa com uso de arma de fogo.

Por sua vez, a 6ª Vara do Júri de Fortaleza compreendeu que os indícios são suficientes para que a denúncia seja aceita, e até marcou uma data para a primeira audiência de instrução, dia 27 de novembro. Por enquanto, os réus seguirão presos.

A defesa dos réus não foi identificada até o fechamento dessa reportagem. O espaço segue aberto para futuras manifestações, e a matéria será atualizada caso haja retorno das equipes.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Emerson Rodrigues

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Quatro policiais militares de costas, usando uniformes táticos, posicionados diante de três viaturas da Polícia Militar estacionadas. À frente deles, no chão, há um pano com várias armas de fogo e munições apreendidas, incluindo rifles e pistolas. A cena ocorre em um pátio externo, com muro, árvores e casas ao fundo
Segurança

Elmano parabeniza PM por ação em Canindé: 'Nenhum inocente alvejado'

Ação terminou com sete mortos.

Redação
Há 3 minutos
Imagem mostra armas e munições apreendidas dispostas sobre uma superfície coberta por plástico transparente. Há três placas com inscrições 'RAIO', 'FORÇA TÁTICA' e 'BEPI COTAR'. Na parte superior, vários carregadores de pistola e fuzil estão alinhados. Abaixo, oito armas de fogo, incluindo pistolas e revólveres, estão organizadas lado a lado. À direita, um fuzil com bandoleira está posicionado horizontalmente. Na parte inferior, diversas fileiras de munições estão distribuídas em grupos
Segurança

Sete pessoas morrem em ação da PM em Canindé

Polícia apreendeu fuzil, revólveres, carro e granadas.

Redação
Há 1 hora
Imagem de Pamella dos Santos sorridente com cabelo loiro claro e pele renovada, usando colar dourado, em um ambiente ao ar livre.
Segurança

Dupla acusada de matar mulher trans a pauladas em Fortaleza vira réu

Segundo as investigações, o crime teria sido causado por uma suposta dívida de droga.

Paulo Roberto Maciel*
Há 1 hora
nas duas fotos podem ser vistos carlos mateus, o skidum, fiel, lider do comando vermelho no pirambu, fortaleza, ceara
Segurança

'Skidum': de pescador no Ceará a líder do CV escondido no Rio

O faccionado também foi alvo da megaoperação deflagrada em comunidades do RJ.

Emanoela Campelo de Melo
31 de Outubro de 2025
A foto mostra policiais civis prendendo suspeitos de integrar uma facção criminosa no Ceará. Os policiais usam coletes e armas de fogo.
Segurança

Operações contra duas facções cariocas prendem 14 suspeitos na Grande Fortaleza

Os líderes dos dois grupos criminosos estão entre os presos.

Messias Borges
30 de Outubro de 2025
Veículos à venda em concessionária.
Segurança

Acusados de 'arrastão' em concessionária de Fortaleza são alvos de mandados

Os crimes foram cometidos na noite do dia 13 de fevereiro de 2023, no bairro Guararapes.

Redação
30 de Outubro de 2025
A foto mostra viaturas da Polícia Militar estacionadas no Ceará.
Segurança

Policial militar é baleado por criminosos em Maranguape

O PM estava de folga e trafegava em uma motocicleta, quando foi alvo do ataque criminoso.

Redação
30 de Outubro de 2025
forum clovis bevilaqua julgamento juri fortaleza.
Segurança

Cearense líder de facção alvo de operação no Rio é condenado a 37 anos

A vítima morta tinha saído de casa para comprar frutas.

Emanoela Campelo de Melo
30 de Outubro de 2025
Clarissa era uma mulher jovem de cabelo castanho liso e longo. Na foto, ela está em um evento, ao pôr do sol.
Segurança

Mãe de enfermeira morta pelo ex-namorado em Fortaleza é ouvida em audiência

Novos depoimentos de testemunhas foram marcados para o dia 28 de novembro.

Redação
30 de Outubro de 2025
A foto mostra pessoas recolhendo corpos mortos na megaoperação policial no Rio de Janeiro.
Segurança

Familiares viajam ao RJ para identificar cearenses mortos em megaoperação

Pelo menos quatro cearenses foram identificados entre mais de 120 mortos.

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo
30 de Outubro de 2025
Viatura com celulares apreendidos ilustra matéria sobre prisão de suspeito de receptação em Caucaia.
Segurança

Suspeito de receptação é preso com 21 celulares em Caucaia

O homem estaria envolvido no esquema de manipulação de corridas por aplicativo.

Redação
30 de Outubro de 2025
pms se amotinando no 18 batalhao antonio bezerra, em 2020.
Segurança

Sargento é expulso da PM após ser fotografado em motim no Ceará

A sanção máxima administrativa foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Emanoela Campelo de Melo
30 de Outubro de 2025
viatura policia militar tragedia em milagres.
Segurança

Tragédia em Milagres: CGD absolve três policiais militares

Reféns morreram na tragédia.

Emanoela Campelo de Melo
30 de Outubro de 2025
muro com pichacoes da faccao comando vermelho.
Segurança

Facção CV alvo de operação no Rio é a que domina mais áreas no Ceará

SSPDS diz que houve aumento de 86,6% nas prisões ou apreensões de membros de facções.

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
30 de Outubro de 2025
Policiais vigiam presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, em 28 de outubro de 2025.
Segurança

Líderes de facções do CE migram para o Rio por 'tranquilidade' nos negócios e para ordenar mortes

A informação foi dada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (29).

Redação
29 de Outubro de 2025
A foto mostra vários corpos enfileirados, em uma rua, na Penha, no Rio de Janeiro, e pessoas consternadas em volta, após uma megaoperação policial.
Segurança

Quem são os cearenses mortos em megaoperação contra o CV no RJ

O chefe da facção carioca no Pirambu estava na região onde aconteceu a ação policial.

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo
29 de Outubro de 2025
modinha suspeito de matar pm preso por policiais do dhpp.
Segurança

Suspeito de integrar CV e participar de morte de PM no Pirambu é preso

Policial estava a caminho do trabalho e teve faca cravada na nuca.

Emanoela Campelo de Melo
29 de Outubro de 2025
Fórum Clóvis Beviláqua, prédio público em Fortaleza, Ceará, com fachada moderna de vidro e entrada acessível para cidadãos e visitas.
Segurança

Servidores acusados de integrar esquema de venda ilegal de veículos no CE são condenados

A dupla foi absolvida pelo crime de integrar organização criminosa. Duas hilux pertencentes a secretarias do Governo do Estado foram utilizadas no esquema ilegal.

Paulo Roberto Maciel*
29 de Outubro de 2025
Policía Civil em ação, agente policial de costas com uniforme preto, na rua, com veículos ao fundo, representando a força policial do Ceará.
Segurança

Mortes brutais de mulheres são registradas na Região Metropolitana de Fortaleza

Crimes ocorreram entre o último domingo (26) e essa terça-feira (28)

Redação
29 de Outubro de 2025
A imagem mostra várias viaturas policiais que atenderam uma ocorrência de invasão a um terreno do Estado, na Avenida Sargento Hermínio, em Fortaleza.
Segurança

Facção organizou invasão a terreno em Fortaleza mesmo com base da PM no local

Segundo o depoimento de um dos policiais que investiga o caso, a chefia das polícias Militar e Civil foram avisadas sobre a possibilidade de invasão ao terreno.

Messias Borges
29 de Outubro de 2025