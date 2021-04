Dose de vacina contra a Covid-19 é levada durante furto em posto de saúde de Milagres

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (1º), em Milagres, no Interior do Ceará, suspeito de participar de um furto a Posto de Saúde da Família (PSF) e levar, na ação, uma dose de vacina contra a Covid-19, além de outros materiais de uso hospitalar.

Agentes da 3ª Companhia Independente de Policiamento do Interior (3ª CIPM), do 4º Comando Regional da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionados por funcionários da unidade de saúde. Dois suspeitos teriam arrombado o portão do posto e furtado diversos materiais.

Legenda: Além do imunizante, foram apreendidos dois computadores e outros materiais hospitalares. Foto: divulgação/PMCE

O homem preso, identificado como Ítalo Alberto Pereira Vasques Fernandes, foi capturado após ação dos policiais. Com ele, além do imunizante CoronaVac, estavam dois computadores, um termômetro digital, um sonar doppler fetal, um tensiômetro e outros materiais hospitalares.

De acordo com o tenente-coronel Lucivando Rodrigues, comandante da 3ª CIPM, o segundo suspeito já foi identificado. Diligências da Polícia seguem na busca pelo indivíduo.

Roubo de vacina em Canindé

Este não é o primeiro caso de roubo envolvendo vacinas no Ceará. Em 22 de fevereiro, dois frascos de CoronaVac, tendo 10 doses cada, foram levados do Centro de Saúde Chico Campos (CSCC), no Centro de Canindé.