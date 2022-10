Dois policiais e um aluno-soldado da PMCE são presos por duplo homicídio em Morada Nova

Dois soldados e um aluno-soldado da Polícia Militar do Ceará foram presos preventivamente nessa segunda-feira (10) suspeitos de matar dois homens de 21 e 23 anos, em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe.

O crime ocorreu na manhã do último dia 3 de outubro em um posto de combustível, onde as vítimas estavam. Quando foram embora, ainda no caminho, as vítimas morreram "com disparos de arma de fogo efetuados pelos suspeitos".

A informação é da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que não detalhou a motivação dos homicídios e nem identificou os agentes de segurança envolvidos na ação criminosa.

Segundo a Pasta, porém, nenhuma das vítimas tinha antecedentes criminais. A identidade deles também não foi informada.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva, foram apreendidos quatro armas de fogo, três delas pertecentes à PM, e celulares que foram anexados ao inquérito policial.