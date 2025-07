'Dama da morte', 'Japinha' e 'Guardiã': mulheres integrantes de facção são condenadas na Justiça do CE

Três mulheres e um homem foram condenados na Justiça do Ceará por integrar a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), atuando na região do Cariri. A reportagem teve acesso a documentos nos quais constam a decisão sentenciando Maria Ariana Rodrigues Carneiro, a 'Japinha'; Francisca Francidalva dos Santos, conhecida como 'Irmã Dama da Morte'; Maria Socorro Soares da Costa, a 'Guardiã'; e Ramon do Nascimento Alves, esposo de Francidalva.

As autoridades chegaram aos nomes dos suspeitos após a prisão de Francisco Emerson Silva dos Santos, o 'Cabelinho', em 2023. Com a análise do celular do investigado, policiais localizaram um grupo de WhatsApp com centenas de participantes que seriam do grupo armado.

A reportagem não localizou os advogados de defesa dos réus. O espaço segue aberto e a matéria será atualizada se houver manifestação.

A sentença foi proferida no fim do último mês de junho pelos juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas e publicada no Diário da Justiça da última semana. Outros denunciados foram absolvidos: Edivandir Marques da França Neto, Marciana Pedrosa Cavalcante, a 'Rapunzel', e Danielle Gomes de Souza Gonçalves.

Para o trio, os magistrados consideraram que não havia provas suficientes de que eles participavam da GDE

Veja também Segurança Alta cúpula da facção GDE utiliza anéis valiosos como distinção Segurança Mandante de ataques no Ceará é o último dono de anel templário da alta cúpula da GDE Segurança Acusado de liderar facção GDE e ordenar homicídios em Fortaleza é absolvido pela Justiça

QUAIS SÃO AS PENAS

FRANCISCA FRANCIDALVA DOS SANTOS, a “IRMÃ DAMA DA MORTE”: condenada a 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 277 (duzentos) dias-multa

De acordo com a acusação, a investigada se apresentava no WhatsApp como atuante na "quebrada", (no município) de Caririaçu, "inclusive menciona que 'os vermes estão embaçando' na localidade, para se referir a possível ação policial".

Durante depoimento, ela disse que não integrava a GDE, que não participava do grupo de WhatsApp mencionado e que tinha perdido o celular, mas não registrou Boletim de Ocorrência (B.O.) porque não tinha mais o documento do aparelho.

MARIA ARIANA RODRIGUES CARNEIRO, a “JAPINHA”: condenada a 9 (nove) anos e 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

Disse que não integrava mais a organização criminosa, mas que já esteve envolvida com a GDE.

MARIA SOCORRO SOARES DA COSTA, a “GUARDIÔ: condenada a 8 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 277 (duzentos) dias-multa

No grupo do WhatsApp, ela se apresentava como 'Irmã Guardiã' com atuação na "Quebrada Caririaçu". Ao prestar depoimento, ela disse que a acusação era falsa e optou por ficar em silêncio.

RAMON DO NASCIMENTO ALVES: condenado a 9 (nove) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Disse que "nunca teve envolvimento com nada de errado" e que já vendeu vários celulares "podendo ter esquecido de tirar suas redes sociais ou algum chip" e que "nunca tirou foto com armas ou drogas".

'PLAY CENTER CARIRI 06'

A investigação da Polícia Civil começou após localizar o grupo 'Play Center Cariri 06' no aplicativo WhatsApp instalado no celular de 'Cabelinho'. Na troca de mensagens, havia referências ao grupo criminoso, incluindo um Estatuto da GDE com 15 artigos regulamentando a facção criminosa, com advertências, hierarquias, informativos e salve geral.

Segundo documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, "na continuidade das investigações houve representação da autoridade policial pelas interceptações telefônicas e quebra de sigilo dos dados telemáticos de todos os participantes do grupo, uma vez que havia expressa menção de membros da facção criminosa GDE", conforme documentos.

A investigação apontou ainda que o grupo se uniu para manter o monopólio da facção na região e era responsável "pela prática de diversos crimes, conforme elementos de convicção contidos em depoimentos de testemunhas e relatório de extração dos celulares apreendidos".