Criança morre, e mãe e irmão ficam feridos após veículo capotar em Lavras da Mangabeira

Uma criança de dois anos morreu após o veículo em que ela estava capotar na cidade de Lavras da Mangabeira, a 417 quilômetros de distância de Fortaleza, na tarde deste sábado (26). A mãe e o irmão da menina também ficaram feridos e foram socorridos.

De acordo com o Hospital e Maternidade Santo Antônio, em Barbalha, Maria Luíza Ferreira de Oliveira não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite de sábado. Ainda segundo a unidade, a mãe dela, Luziana Ferreira Camilo, 30 anos, e o irmão, Miguel Ferreira de Oliveira, 8 anos, estão estáveis e continuam internados.

A tia da menina e irmã de Luziana, Rosália Camilo, afirma que as três vítimas retornavam de um sítio em companhia de outra tia quando o condutor do veículo, que é amigo das mulheres, perdeu o controle do carro e capotou. O veículo saiu da pista e caiu em uma vala às margens da rodovia. O motorista e a outra mulher, identificada como Marinês, não ficaram feridos.

Agentes da Polícia Militar foram acionados para o local, mas quando chegaram ao trecho onde o acidente ocorreu as vítimas já haviam sido socorridas.

Legenda: Maria Luiza Ferreira de Oliveira, de dois anos, estava na companhia da mãe e do irmão, que também ficaram feridos. Foto: Arquivo pessoal