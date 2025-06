Criança autista de 5 anos é agredida por cuidador em escola municipal de Maracanaú

Uma criança autista de 5 anos foi agredida por um cuidador na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Francisco Antonio Fontenele, em Maracanaú, na Grande Fortaleza, nessa terça-feira (3). O funcionário teria admitido as agressões e logo depois fugiu da instituição, segundo a mãe do menino.

A costureira Samara Thifanny Gomes da Silva, de 27 anos, foi chamada à escola pelas professoras após seu filho denunciar o agressor. Ao chegar no colégio, a mãe conta que chamou a Polícia, e relata que se revoltou ao saber que a instituição ainda não havia tomado essa medida.

"Um sentimento de tristeza e revoltada e indignação por deixa meu filho em um lugar onde deveria ser educado e bem cuidado e foi maltratado", comenta a costureira, complementando que o filho foi submetido a exame de corpo de delito.

Em nota, a Prefeitura de Maracanaú, por meio da Secretaria de Educação, informou que o cuidador foi demitido após uma reunião emergencial do Conselho Escolar. A decisão foi "prontamente executada pela Secretaria de Educação, que também providenciou a substituição por um novo cuidador".

'Meu filho está traumatizado'

Samara Thifanny conta que o filho está "traumatizado" e que não quer mais ir ao colégio, com medo de ser agredido.

Ele ficou bem mal psicologicamente, até porque já é autista e cardiopata. Ele tem cardiopatia congênita, então já passou por muito processos de cirurgia, e se curou agora dos traumas, e agora foi novamente um trauma na escola, né? Era o lugar que ele mais gostava de frequentar Samara Thifanny Mãe de criança autista agredida

Ainda conforme a Prefeitura de Maracanaú, "foram disponibilizados serviços de apoio psicossocial ao aluno e à sua família, com acompanhamento de assistente social".

"O caso foi formalmente comunicado às autoridades competentes, incluindo os órgãos judiciais, policiais e o Ministério Público, para as devidas apurações legais. A Prefeitura de Maracanaú reafirma seu compromisso com a integridade e o bem-estar de todos os estudantes da rede municipal e reitera que não tolerará qualquer forma de violência no ambiente escolar", diz a gestão municipal.

Polícia Civil investiga lesão corporal

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que apura o crime de lesão corporal contra a criança. A corporação disse que o caso será investigado pelo 28º Distrito Policial (28º DP)



"Conforme Boletim de Ocorrência, uma criança, de 5 anos, foi agredida por um funcionário cuidador de uma escola municipal. O suspeito evadiu-se do local", diz nota.