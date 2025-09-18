Diário do Nordeste
Casal furta seis camisas do Fortaleza em loja de artigos esportivos no bairro Aldeota; veja vídeo

Polícia Civil investiga crime registrado por câmeras de segurança

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Imagens da câmera de segurança da loja Tricolaço, que mostra o momento em que um casal furta seis blusas
Legenda: O casal fingiu interesse nos produtos da loja antes de realizar o furto
Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Um casal furtou seis camisas de uma loja de artigos esportivos localizada no Shopping Aldeota, em Fortaleza, na tarde da última quarta-feira (17). O estabelecimento, que comercializa produtos ligados ao Fortaleza Esporte Clube, mas não pertence oficialmente ao clube, teve o crime registrado pelas câmeras de segurança.

Segundo uma funcionária, o casal entrou no local e pediu para ver camisas masculinas. Pouco depois, uma terceira mulher chegou solicitando peças infantis, o que fez com que a atendente se deslocasse para outra parte da loja. Nesse momento de distração, o casal colocou as blusas dentro da bolsa da mulher.

Após alguns minutos, o homem entregou três camisas para a funcionária, alegando que iria ao carro buscar o cartão de pagamento, e saiu acompanhado da comparsa. A terceira mulher também deixou o local dizendo que buscaria o filho na escola e retornaria em meia hora, o que não ocorreu. A funcionária acredita que ela tenha atuado como cúmplice do casal. 

Cerca de 30 minutos depois, ao perceber que os supostos clientes não voltariam, a atendente começou a recolocar as peças entregues no cabide e notou a falta de seis camisas. A gerente foi acionada e, após conferir as imagens das câmeras de segurança, a equipe constatou o furto e registrou um Boletim de Ocorrência.

Nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) 

“A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que investiga um furto que aconteceu, nessa quarta-feira (17), em um estabelecimento comercial no bairro Aldeota - Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) do Estado. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado. O 2° Distrito Policial (2° DP) é a unidade da PCCE responsável pelo caso. Imagens de câmeras de segurança subsidiam a apuração policial.”

Até o momento, os suspeitos não foram identificados. O caso segue em investigação pelo 2º Distrito Policial.

