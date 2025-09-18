Casal furta seis camisas do Fortaleza em loja de artigos esportivos no bairro Aldeota; veja vídeo
Polícia Civil investiga crime registrado por câmeras de segurança
Um casal furtou seis camisas de uma loja de artigos esportivos localizada no Shopping Aldeota, em Fortaleza, na tarde da última quarta-feira (17). O estabelecimento, que comercializa produtos ligados ao Fortaleza Esporte Clube, mas não pertence oficialmente ao clube, teve o crime registrado pelas câmeras de segurança.
Segundo uma funcionária, o casal entrou no local e pediu para ver camisas masculinas. Pouco depois, uma terceira mulher chegou solicitando peças infantis, o que fez com que a atendente se deslocasse para outra parte da loja. Nesse momento de distração, o casal colocou as blusas dentro da bolsa da mulher.
Veja também
Após alguns minutos, o homem entregou três camisas para a funcionária, alegando que iria ao carro buscar o cartão de pagamento, e saiu acompanhado da comparsa. A terceira mulher também deixou o local dizendo que buscaria o filho na escola e retornaria em meia hora, o que não ocorreu. A funcionária acredita que ela tenha atuado como cúmplice do casal.
Cerca de 30 minutos depois, ao perceber que os supostos clientes não voltariam, a atendente começou a recolocar as peças entregues no cabide e notou a falta de seis camisas. A gerente foi acionada e, após conferir as imagens das câmeras de segurança, a equipe constatou o furto e registrou um Boletim de Ocorrência.
Nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)
“A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que investiga um furto que aconteceu, nessa quarta-feira (17), em um estabelecimento comercial no bairro Aldeota - Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) do Estado. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado. O 2° Distrito Policial (2° DP) é a unidade da PCCE responsável pelo caso. Imagens de câmeras de segurança subsidiam a apuração policial.”
Até o momento, os suspeitos não foram identificados. O caso segue em investigação pelo 2º Distrito Policial.