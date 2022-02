Cantor de forró é morto a tiros dentro do próprio carro em Tauá, no Ceará

Um cantor de 32 anos foi assassinado a tiros enquanto trafegava em seu carro, na madrugada deste domingo (13), em Tauá, no Interior do Ceará. Segundo o G1, a vítima é David Alexandrino de Oliveira, da banda de ‘Forró Thop’.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito parou seu veículo e atirou contra o cantor. Em seguida, fugiu. A vítima morreu no local.

Ninguém foi preso. As circunstâncias do crime são investigadas pela Delegacia Regional de Tauá da Polícia Civil do Estado (PC-CE).

Equipes da Policia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram na ocorrência para colher informações a serem utilizadas no processo investigatório.

