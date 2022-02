Jovem é encontrado morto um dia após suposto sequestro, em Jardim, no Interior do Ceará

Um jovem de 23 anos foi encontrado morto, neste sábado (12), um dia após suposto sequestro, no município de Jardim, no Interior do Ceará.

Segundo apuração inicial da Polícia Militar, a vítima, identificada como Reginaldo da Silva Tomaz, teria sido sequestrada por três homens encapuzados, na sexta-feira (11).

Testemunhas relataram que, no local do sequestro, um suspeito ficou no carro, enquanto outros dois desceram e se identificaram como policiais. Em seguida, levaram a vítima.

No fim da tarde de sábado, o corpo foi encontrado, no Sítio Serra Taquari, zona rual do município.

O Sistema Verdes Mares pediu mais detalhes do crime à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado e à PM e aguarda retorno. Antes da confirmação do óbito, a SSPDS já havia informado que investigava o caso.

VCrepórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.